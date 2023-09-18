Казань вошла в топ популярных направлений для отпуска осенью

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Столица Татарстана стала одним из популярных направлений для путешествий этой осенью, хотя россиян, берущих осенний отпуск, стало меньше по сравнению с прошлым годом. Это следует из соцопроса, проведенного сервисом SuperJob.

Казань опередили по популярности в качестве места для осенних поездок Санкт-Петербург, Краснодарский край и Северный Кавказ. Вместе с тем столицу РТ выбирают для отдыха чаще, чем Алтай и Крым.

Если в 2022 году 54% граждан РФ признавались, что не будут отдыхать осенью, то в 2023-м их стало уже 62%. Отдыхать дома собираются 15%, по 6% хотят провести отпуск на даче или в поездке по стране, лишь 3% должны поехать за границу.

В поездку по России чаще планируют отправиться люди с доходами от 80 тыс. рублей в месяц. Таковых среди этой категории 8%. Кроме того, из людей с такими доходами 5% намерены провести отпуск за рубежом. Топ предпочтительных стран составляют Беларусь, Турция и Египет.

Социологический опрос проводился с 13 по 15 сентября текущего года. В нем приняли участие 1600 респондентов из 384 населенных пунктов всех федеральных округов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-5 популярных регионов России для путешествий летом, а также в число самых популярных экскурсионных направлений.