Татарстан вошел в топ самых популярных экскурсионных направлений-2023

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Татарстан вошел в топ наиболее популярных экскурсионных направлений летом 2023 года. Помимо РТ, в рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Дагестан, Калининград и Карелия, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Предварительно, за летние месяцы россияне совершили более 14 млн поездок на отечественные пляжные курорты. Популярность отдыха в России выросла сразу на 20–30%, выведя ее на второе место после Турции. Наибольшей популярностью в этом сегменте пользуются Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань и на Алтай.

Как отметили в ассоциации, эти 10 направлений приняли 90% от всех туристов, отправившихся в путешествия по стране.