Татарстан вошел в топ-5 популярных регионов России для путешествий летом

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Этим летом Татарстан вновь вошел в число самых популярных регионов для отдыха. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, в 2023 году внутренний турпоток в стране вырос на 12% и составил 17 млн поездок. Рейтинг наиболее популярных мест для отдыха при этом составили Краснодарский Край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. В топ-10 также вошли Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.

Наиболее сильно поток туристов вырос в Иркутской области, Красноярском крае и Мурманской области, а меньше всего — в Севастополе и Крыму. Число поездок сюда, напротив, упало на 28 и 22%.