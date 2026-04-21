Казань вошла в топ-3 городов по числу пользователей нейросетей

Искусственный интеллект использует каждый девятый житель России, чаще всего это люди в возрасте от 35 до 55 лет.





Пользователи ИИ-сервисов в 2,3 раза чаще других играют в онлайн-игры и вдвое чаще смотрят цифровое телевидение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мужчины чаще обращаются к ИИ-платформам, чем женщины

Столица Татарстана вошла в топ городов – лидеров по числу пользователей нейросетей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.

В первую пятерку по количеству любителей ИИ-сервисов также вошли Новосибирск и Краснодар. В целом же по стране их использует каждый девятый россиянин.

Большинство среди пользователей нейросетей – 60% – составляют люди среднего возраста, от 35 до 55 лет. В этой возрастной категории мужчины несколько чаще обращаются к ИИ-платформам, чем женщины, – их 57% и 43% соответственно.

По данным исследования, пользователи ИИ-сервисов в 2,3 раза чаще других играют в онлайн-игры и вдвое чаще смотрят цифровое телевидение. Кроме того, они чаще других читают электронные книги и пользуются облачными сервисами.

Аналитики пришли к выводу, что владельцы гаджетов Apple в среднем более склонны к использованию нейросетей. Также посетители ИИ-платформ часто оказываются владельцами устройств от Samsung и Xiaomi.

Объем финансирования на программу развития искусственного интеллекта до 2030 года в Татарстане составляет 5 млрд рублей

Пятилетка искусственного интеллекта в республике

Ранее в Татарстане утвердили программу развития искусственного интеллекта до 2030 года. До этого соответствующее поручение дал Раис РТ Рустам Минниханов. Общий объем финансирования на пятилетку составляет 5 млрд рублей – по 1 млрд рублей на каждый год действия. При этом власти республики рассчитывают, что около 1,5–2 млрд рублей удастся вернуть в региональный бюджет к 2030 году.

Пятилетний проект развития искусственного интеллекта в Татарстане до 2030 года состоит из четырех блоков. Первый блок программы – инфраструктурный – предполагает увеличение вычислительных мощностей за эти пять лет в 30 раз. Для этого республика планирует ежегодно закупать мощные серверы. Прежде всего их будут использовать для государственных нужд, но параллельно их собираются сдавать в аренду бизнесу.

Отдельный акцент будет сделан на больших языковых моделях (LLM). Эту разновидность нейросетей будут дообучать на татарстанских данных, в том числе на базе открытых решений.

Второй блок программы – кадровый – предусматривает создание кружков, обучающих работе с ИИ, в 100 школах. Более 700 учителей и преподавателей пройдут обучение для работы с искусственным интеллектом. В 35 колледжах Татарстана будут введены профильные программы.

Проект «Алгарыш – ИИ» станет развитием программы «Алгарыш»: сто лучших выпускников смогут обучаться специальностям, связанным с искусственным интеллектом, в ведущих зарубежных вузах за счет республики. Но затем они должны будут вернуться в Татарстан и в течение трех лет работать на благо региона.

Третий блок программы – прикладной – нацелен на активное внедрение искусственного интеллекта в госуслуги, образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство, экологию, прочие сферы и отрасли. Для органов власти Минцифры РТ рассчитывает создать свыше 50 ИИ-агентов. Авторы программы надеются, что их использование позволит экономить примерно полумиллиона человеко-часов.

Четвертый блок программы – научный – предполагает ежегодную организацию двух новых междисциплинарных ИИ-лабораторий. Создавать их будут Минцифры Татарстана, Академия наук РТ и коммерческие компании. Планируется, что их работа позволит связать исследования в области нейросетей с реальными задачами промышленности, медицины, агропрома и городского хозяйства.

«Таким образом, <...> к 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру и сделает важный шаг к технологическому суверенитету», – заявил на итоговом заседании коллегии Минцифры РТ руководитель ведомства Илья Начвин.

Раис Татарстана поддержал эти планы. «Где только мы сейчас не используем [ИИ]: в здравоохранении, в архивных делах, в строительном комплексе. Это огромный ресурс, который очень важен. В целом цифровая организация образования, социальной сферы, строительства, агропромышленного комплекса – это очень важные направления», – заявил тогда Рустам Минниханов.

Университет Иннополис разрабатывает несколько проектов, связанных с ИИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изучивший татарский GigaChat и другие достижения

При этом в Татарстане уже сейчас делается многое для внедрения нейросетей в различные сферы деятельности. Так, Университет Иннополис получил федеральный грант в размере 676 млн рублей на разработку передовых технологий, среди которых ИИ-агент для автоматизации научных исследований.

Академия наук РТ заключила стратегическое партнерство с Институтом искусственного интеллекта AIRI. Опять-таки совместно с Университетом Иннополис создается лаборатория генеративного ИИ, способная работать с текстом, изображениями, видео, звуком и медиаархитектурой.

Кроме того, Академия наук РТ совместно со Сбером обучила нейросетевую модель GigaChat татарскому языку. В процессе был собран масштабный и выверенный корпус данных на татарском, включающий произведения литературы, публикации прессы, учебные пособия, ресурсы Национального корпуса татарского языка «Туган тел» Института прикладной семиотики АН РТ, а также другие верифицированные открытые текстовые источники. Его использование помогло заметно повысить качество понимания и генерации текста на татарском языке.

В ближайших планах – создание кросс-отраслевой платформы обмена данными для развития ИИ. Академия наук Татарстана, технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «РАССВЕТ 13» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках программы по достижению национальной цели «Цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

АО «РАССВЕТ 13» выступает координатором проекта со стороны региона и обеспечивает связь с бизнес-сообществом и органами власти Татарстана. АН РТ обеспечивает научную экспертизу и исследовательскую базу. Platforma предоставляет технологии и методологию для создания кросс-отраслевой платформы обмена данными. Стороны намерены проводить совместные мероприятия, создавать рабочие группы и реализовывать пилотные проекты. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматической пролонгации.

Президент России поручил Правительству страны выстроить финансовую архитектуру внедрения национального искусственного интеллекта Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Федеральные планы по внедрению ИИ и цифровой суверенитет

Президент РФ Владимир Путин 10 апреля провел совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. В ходе своего выступления он заметил, что при создании языковых моделей и ИИ-агентов нередко применяются открытые решения – находящиеся в свободном доступе библиотеки алгоритмов. Он указал на необходимость их использования и вместе с тем заявил, что только наличие собственных моделей позволит России гарантировать безопасность и обороноспособность, а также поможет ей оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли.

«Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности. Это значит, что полный цикл их разработки и обучения должен осуществляться российскими компаниями, с тем чтобы наши инженеры могли управлять всеми параметрами таких сложных систем», – выразил уверенность глава государства.

Президент поручил Правительству страны выстроить финансовую архитектуру внедрения национального искусственного интеллекта. Чтобы сформировать рынок использования таких решений, он предложил руководителям министерств и ведомств ежегодно представлять результаты внедрения ИИ в курируемых отраслях.

Определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займется комиссия во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным.

Уже в этом году комиссия должна заняться: программами ускоренного внедрения ИИ в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления; адаптацией к повсеместному применению ИИ всей системы развития человеческого потенциала – от начальной школы до рынка труда; созданием моделей основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением нейросетей, и определением мер по их своевременному предотвращению; развитием собственных решений ИИ для национальной обороны и безопасности; организацией комплексной системы продвижения российских систем ИИ и сервисов на их основе на зарубежные рынки, развитием сотрудничества в этой сфере со странами – партнерами по СНГ, ШОС и БРИКС.

Развитие ИИ соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».