В Татарстане создадут кросс-отраслевую платформу обмена данными для развития ИИ

Фото: Академия наук РТ

Академия наук Республики Татарстан, технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «РАССВЕТ 13» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках программы по достижению национальной цели «Цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и решения задачи развития искусственного интеллекта, сообщили в официальном канале Академии наук РТ в MAX.

Программа реализуется в рамках указа президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части формирования рынка данных, их вовлечения в хозяйственный оборот, обмена и защиты, а также указа президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».

Стороны планируют работать над повышением темпа роста инвестиций в отечественные IT-решения, внедрением технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, отраслях экономики и социальной сферы.

АО «РАССВЕТ 13» выступает координатором проекта со стороны региона и обеспечивает связь с бизнес-сообществом и органами власти Татарстана. Академия наук РТ обеспечивает научную экспертизу и исследовательскую базу. Platforma предоставляет технологии и методологию для создания кросс-отраслевой платформы обмена данными.

«Академия наук Республики Татарстан видит в этом проекте возможность применить научный потенциал республики для решения прикладных задач цифровой трансформации. Формирование рынка данных и внедрение технологий искусственного интеллекта требуют серьёзной исследовательской базы. Партнёрство с “РАССВЕТ 13” и Platforma позволит объединить передовой опыт региона с научной экспертизой и технологическими компетенциями», – отметил президент АН РТ Рифкат Минниханов.

«Татарстан – это регион, где есть и научная база, и развитое IT-сообщество, и запрос со стороны бизнеса на работу с данными. Это позволяет отрабатывать решения в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Партнёрство с Академией наук Республики Татарстан и “РАССВЕТ 13” даёт возможность учесть региональную специфику при реализации проектов кросс-отраслевого обмена данными», – подчеркнул генеральный директор Platforma Андрей Тотмаков.

«Татарстан всегда был открыт к инновациям и готов быть площадкой для апробации передовых решений. Наша задача – обеспечить координацию между всеми участниками проекта и создать условия для успешной цифровой трансформации экономики с учётом интересов бизнеса, науки и государства. Мы благодарны Platforma за готовность работать на региональном уровне», –сказал генеральный директор “РАССВЕТ 13” Виктор Зубарев.

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, создавать рабочие группы и реализовывать пилотные проекты. Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматической пролонгации.