Программу развития ИИ в Татарстане утвердили до 2030 года

Илья Начвин

В Татарстане утвердили программу развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Общий объем финансирования на пятилетку – 5 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минцифры РТ Илья Начвин на брифинге в Кабинете министров РТ.

«На сегодняшний день программа утверждена и принята. За это время мы ее детально проработали», – подтвердил Начвин «Татар-информу».

Напомним, что на коллегии Минцифры РТ 25 января этого года Начвин предложил принять программу развития ИИ в республике. Раис РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу и поручил принять программу в первом квартале 2026 года.

Сегодня на брифинге Начвин рассказал, что объем финансирования программы – по 1 млрд рублей на каждый год действия. На пятилетку до 2030 года, соответственно, 5 млрд рублей. При этом власти рассчитывают, что около 1,5-2 млрд рублей удастся вернуть в бюджет Татарстана к 2030 году.