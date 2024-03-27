Казань вошла в топ-6 направлений для одиночных путешествий в марте

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Столица Татарстана стала шестой в рейтинге популярных отечественных направлений для одиночных путешествий в марте текущего года. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В этом марте путешествующие одиночки в среднем бронируют гостиничные номера Казани на четыре ночи.

На первом месте оказались Москва и Московская область с 16% мартовских бронирований. На второй позиции разместились Санкт-Петербург и Ленинградская область с 13% бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 10%.

Столицу РТ также опередили занявшие четвертое и пятое места рейтинга Краснодар и Пятигорск. На позициях с седьмой по десятую расположились Екатеринбург, Новосибирск, Калининград и Красная Поляна.

Ранее Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений и первую четверку городов для путешествий компаниями в марте, а Татарстан в целом попал в пятерку самых посещаемых регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.