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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-6 направлений для одиночных путешествий в марте
Столица Татарстана стала шестой в рейтинге популярных отечественных направлений для одиночных путешествий в марте текущего года. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
В этом марте путешествующие одиночки в среднем бронируют гостиничные номера Казани на четыре ночи.
На первом месте оказались Москва и Московская область с 16% мартовских бронирований. На второй позиции разместились Санкт-Петербург и Ленинградская область с 13% бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 10%.
Столицу РТ также опередили занявшие четвертое и пятое места рейтинга Краснодар и Пятигорск. На позициях с седьмой по десятую расположились Екатеринбург, Новосибирск, Калининград и Красная Поляна.
Ранее Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений и первую четверку городов для путешествий компаниями в марте, а Татарстан в целом попал в пятерку самых посещаемых регионов страны.
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