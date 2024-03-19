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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-4 направлений для путешествий компаниями в марте
Столица Татарстана стала четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествий дружескими компаниями в марте текущего года. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
На первом месте оказалась Москва с 11% мартовских бронирований. На второй позиции разместился Санкт-Петербург с 8% бронирований, на третьем — город-курорт Сочи с 7%. В Казани путешествующие компании в среднем бронируют квартиры и коттеджи на две ночи.
Уступив столице РТ, на местах с пятого по десятое оказались Калининград, столица Беларуси Минск, Красная Поляна, Архыз, Ялта и Геленджик.
По стране «популярность отдыха компаниями в этом марте <...> увеличилась на 13% по сравнению с мартом 2023 года», отмечают в ТВИЛ.
Прежде Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений и первую четверку городов для поездок в марте, а Татарстан в целом попал в пятерку самых посещаемых регионов страны.
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