Казань вошла в топ-6 городов для путешествий с домашними питомцами в мае

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана стала шестой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествующих в мае вместе со своими домашними питомцами. Это следует из данных российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Возглавил рейтинг город-курорт Санкт-Петербург с 16% бронирований с животными в мае. На второй позиции разместился город-курорт Сочи с 7% таких бронирований, а третье место заняла Москва с 6%.

На четвертой и пятой позициях разместились Анапа и Краснодар. Места седьмое, восьмое, девятое и десятое заняли Геленджик, Ялта, Калининград и Кисловодск.

При этом Казань оказалась самым дорогим городом для путешествующих вместе со своими питомцами. Таким путешественникам одна ночь обойдется здесь в 4917 рублей (в среднем туристы планируют оставаться тут на три ночи). Это дороже, чем в Петербурге, Москве и Геленджике.

По данным арендодателей, за проживание животных берется дополнительная плата в размере от 500 до 1000 рублей в день. Страховой залог в случае бронирования с питомцами увеличивается до 5–10 тыс. рублей (он возвращается после выезда и уборки). Размещение с животными разрешают 28% всех арендодателей, зарегистрированных на сервисе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-7 направлений для путешествий в мае.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.