Казань вошла в топ-7 направлений для путешествий в мае

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Столица Татарстана стала седьмой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествий в мае среди останавливающихся в гостиницах. Это следует из данных российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Традиционно возглавил рейтинг город-курорт Сочи с 17% отельных бронирований на май. На второй позиции разместился Санкт-Петербург с 16% бронирований в отелях, а третье место заняла Москва с 8%.

На четвертой, пятой и шестой позициях разместились Анапа, Геленджик и Ялта. Места восьмое, девятое и десятое заняли Ялта, Кисловодск, Краснодар и Пятигорск.

При этом Казань оказалась вторым по дороговизне городом среди направлений для майских путешествий. Одна ночь в гостинице обойдется здесь путешественнику в 4337 рублей (в среднем туристы планируют оставаться тут на три ночи). Это чуть меньше, чем в Кисловодске (4381 рубль), но больше, чем в Петербурге (4025 рублей). В среднем стоимость проживания в отелях выросла на 21% по сравнению с маем прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 городов для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.