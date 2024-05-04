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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-7 направлений для путешествий в мае
Столица Татарстана стала седьмой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествий в мае среди останавливающихся в гостиницах. Это следует из данных российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.
Традиционно возглавил рейтинг город-курорт Сочи с 17% отельных бронирований на май. На второй позиции разместился Санкт-Петербург с 16% бронирований в отелях, а третье место заняла Москва с 8%.
На четвертой, пятой и шестой позициях разместились Анапа, Геленджик и Ялта. Места восьмое, девятое и десятое заняли Ялта, Кисловодск, Краснодар и Пятигорск.
При этом Казань оказалась вторым по дороговизне городом среди направлений для майских путешествий. Одна ночь в гостинице обойдется здесь путешественнику в 4337 рублей (в среднем туристы планируют оставаться тут на три ночи). Это чуть меньше, чем в Кисловодске (4381 рубль), но больше, чем в Петербурге (4025 рублей). В среднем стоимость проживания в отелях выросла на 21% по сравнению с маем прошлого года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 городов для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну.
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