Казань вошла в топ-5 городов для отдыха с питомцами в апреле

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Казань заняла пятое место среди российских городов для отдыха с питомцами в апреле. В целом по стране туристы стали на 17% чаще брать в поездки домашних животных, сообщает ТВИЛ.РУ.

Аналитики отмечают, что позитивная тенденция связана с тем, что в российских гостиницах и гостевых домах все чаще стали принимать гостей вместе с их питомцами.

Наиболее популярными городами для таких поездок в этом месяце оказались Санкт-Петербург, на который пришлось 17% бронирований, Москва — 10% и Сочи — 8%. В среднем туристы останавливаются в них на четыре, три и четыре ночи соответственно. Дороже всего отдых в Москве и области, где за ночь в гостинице придется заплатить 4636 рублей.

В топ-5 рейтинга также вошли Краснодар — 3554 рубля за ночь, а также Казань — 4347 рублей. В обоих городах жилье бронируют в среднем на три ночи.

Во второй половине топ-10 находятся Анапа, Кисловодск, Нижний Новгород, Калиниград и Геленджик. Городом, в котором бронируют жилье на самый долгий срок, оказался Кисловодск — шесть ночей, а с самой недорогой стоимостью проживания — Анапа — 2517 рублей/ ночь.