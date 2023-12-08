Казань вошла в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла пятое место среди городов России по популярности в качестве места, где можно провести зимний отпуск. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Из контекстного анализа комментариев респондентов следует, что Казань опережают столица страны Москва, город-курорт Сочи, озеро Байкал и северная столица — Санкт-Петербург.

Те же россияне, которые предпочитают проводить зимний отпуск за границей, выбирают для отдыха такие направления, как, в порядке убывания, Турция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и страны Европы.

При этом брать отпуск зимой собираются только 25% жителей РФ, а 62% не планируют этого делать. Большинство любителей зимних каникул, 14%, будут отдыхать дома. Путешествовать по стране намереваются 5%, а отправиться на дачу и за границу — по 3%.

Из данных опроса также следует, что мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 22% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

В свою очередь россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц берут отпуск зимой чаще зарабатывающих меньше и чаще же проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.

Опрос проводился в 380 населенных пунктах всех федеральных округов. Его участниками стали 1600 экономически активных лиц старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и оказалась в топе-5 для одиночных путешествий на Новый год.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.