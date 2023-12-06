Казань вошла в топ-5 городов для одиночных путешествий на Новый год

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла пятое место среди городов России по популярности в качестве места для одиночных путешествий в новогодние каникулы. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.

Самым популярным городом у путешественников-одиночек оказалась Москва, на которую пришлось 30,9% заказов на новогодние каникулы. На второй позиции разместился Санкт-Петербург с 15,8% таких бронирований. Топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 10,5% заказов.

Калининград стал четвертым, Нижний Новгород — шестым. В первую десятку внутрироссийских направлений на Новый год также вошли Екатеринбург, Мурманск, Иркутск и Новосибирск.

Чаще всего россияне, планирующие провести новогодние каникулы в одиночестве внутри страны, бронируют номер на четыре — семь дней, уточнили в сервисе.

Из зарубежных направлений среди путешественников-одиночек наиболее популярны таиландский остров Пхукет (5,9% отельных заказов с одним гостем), Париж (4,8%) и Стамбул (4%). В топе-10 также оказались Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 городов для коротких декабрьских путешествий. Столица РТ также оказалась в числе российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.