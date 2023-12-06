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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для одиночных путешествий на Новый год
Столица Татарстана заняла пятое место среди городов России по популярности в качестве места для одиночных путешествий в новогодние каникулы. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.
Самым популярным городом у путешественников-одиночек оказалась Москва, на которую пришлось 30,9% заказов на новогодние каникулы. На второй позиции разместился Санкт-Петербург с 15,8% таких бронирований. Топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 10,5% заказов.
Калининград стал четвертым, Нижний Новгород — шестым. В первую десятку внутрироссийских направлений на Новый год также вошли Екатеринбург, Мурманск, Иркутск и Новосибирск.
Чаще всего россияне, планирующие провести новогодние каникулы в одиночестве внутри страны, бронируют номер на четыре — семь дней, уточнили в сервисе.
Из зарубежных направлений среди путешественников-одиночек наиболее популярны таиландский остров Пхукет (5,9% отельных заказов с одним гостем), Париж (4,8%) и Стамбул (4%). В топе-10 также оказались Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 городов для коротких декабрьских путешествий. Столица РТ также оказалась в числе российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой.
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