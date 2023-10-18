Эчпочмак вошел в число блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие по России

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Эчпочмак стал одним из десяти блюд, ради которых, по мнению экспертов сервиса путешествий «Туту.ру», непременно стоит отправиться в путешествие по России.

Специалисты сервиса обратили внимание на то, что треугольные пирожки «подают и в традиционных кафе Старо-Татарской слободы, и в модных ресторанах современной кухни».

Эксперты также заметили, что эчпочмаки можно есть как с бульоном, так и просто, и что мясную начинку в треугольники перед тем, как отправить их в духовку, кладут сырой.

Ранее «Туту.ру» включил Татарстан в топ регионов России для гастрономического туризма. Вместе с тем стоит отметить, что недавно краевед и гид Марк Шишкин констатировал, что потенциал эчпочмака как туристического бренда почти исчерпан.

В 2021 году Казань была официально признана гастрономической столицей России. Недавно на гастрофестивале в столице РТ испекли губадию рекордных размеров.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.