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Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха на реках и озерах в октябре. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.ру.

«Синоптики обещают, что октябрь 2023 года будет отличаться от предыдущих. Он будет более теплым, а осадков будет на 20% ниже нормальных значений месяца. Это означает, что отдыхать в октябре можно будет не только в теплых краях, у моря, но и на других водоемах», — говорится в сообщении.

Так, в среднем продолжительность поездки в столицу республики составляет 4 ночи. На втором месте в списке находится Нижний Новгород, на третьем — Волгоград. В этих городах туристы также в среднем оформляют бронь на 4 ночи. При составлении рейтинга не учитывались Москва и Сантк-Петербург.