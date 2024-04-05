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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий с детьми в апреле
Столица Татарстана стала четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествий с детьми в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
При этом отдыхающие с детьми в среднем бронируют номера в отелях Казани на три ночи, отмечают специалисты сервиса.
Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с 16% апрельских бронирований. На второй позиции разместился город-курорт Сочи с 12% бронирований, а третье место заняла Москва с 9%.
На позициях с пятой по десятую расположились Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград, Геленджик, Анапа и Пятигорск.
Ранее Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений и первую пятерку городов для отдыха с питомцами в апреле, тогда как Татарстан в целом попал в топ-5 самых посещаемых регионов страны.
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