Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий с детьми в апреле

Фото: kzn.ru

Столица Татарстана стала четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествий с детьми в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

При этом отдыхающие с детьми в среднем бронируют номера в отелях Казани на три ночи, отмечают специалисты сервиса.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с 16% апрельских бронирований. На второй позиции разместился город-курорт Сочи с 12% бронирований, а третье место заняла Москва с 9%.

На позициях с пятой по десятую расположились Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград, Геленджик, Анапа и Пятигорск.

Ранее Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений и первую пятерку городов для отдыха с питомцами в апреле, тогда как Татарстан в целом попал в топ-5 самых посещаемых регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.