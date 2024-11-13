Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха у зумеров

Казань заняла пятое место среди российских городов, которые были популярны для путешествий у россиян в возрасте от 18 до 26 лет. На столицу Татарстана в период с мая по октябрь пришлось 3,3% бронирований. При этом за год интерес к Казани вырос на 10%. Такие данные приводит OneTwoTrip.

Возглавила рейтинг Москва, которую выбирали 22,4% зумеров. На второй строчке оказался – 12,7%, тройку замкнул Санкт-Петербург – 11,3%. Также в топ-5 попал Калининград – 8,9%.

Среди зарубежных направлений большей популярностью у молодых людей пользовались Сеул, Стамбул и Дубай.

Зумерами называют молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Название поколения произошло от английского глагола zoom — увеличивать, приближать — так как эту функцию в гаджетах они узнают практически с рождения.

Ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге направлений для отдыха в новогодние каникулы.

С 1 января 2025 года в столице Татарстана начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма составит 100 рублей в день.