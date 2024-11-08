Казань вошла в топ-3 направлений для отдыха в новогодние праздники

Казань заняла третье место в рейтинге направлений для отдыха в новогодние каникулы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса «Отелло».

Возглавили рейтинг Санкт-Петербург и Ленинградская область, на втором месте оказались Москва и Подмосковье.

Согласно данным исследования, около 40% россиян планируют отправиться в путешествие по стране в новогодние праздники. Более четверти респондентов (28%) хотят отдохнуть в этот период дома или на даче, а 6% планируют отправиться за границу. Каждый пятый опрошенный еще не определился с планами, как и где собирается отдыхать в новогодние праздники.

Почти половина из планирующих туристическую поездку россиян собираются отправиться в путешествие на неделю. 29% респондентов собираются поехать на несколько дней, а каждый пятый хочет отдыхать вне дома весь период новогодних праздников.

Напомним, в новогодние праздники россияне будут отдыхать в течение 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.