Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань вошла в топ-3 направлений для отдыха в новогодние праздники
Казань заняла третье место в рейтинге направлений для отдыха в новогодние каникулы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса «Отелло».
Возглавили рейтинг Санкт-Петербург и Ленинградская область, на втором месте оказались Москва и Подмосковье.
Согласно данным исследования, около 40% россиян планируют отправиться в путешествие по стране в новогодние праздники. Более четверти респондентов (28%) хотят отдохнуть в этот период дома или на даче, а 6% планируют отправиться за границу. Каждый пятый опрошенный еще не определился с планами, как и где собирается отдыхать в новогодние праздники.
Почти половина из планирующих туристическую поездку россиян собираются отправиться в путешествие на неделю. 29% респондентов собираются поехать на несколько дней, а каждый пятый хочет отдыхать вне дома весь период новогодних праздников.
Напомним, в новогодние праздники россияне будут отдыхать в течение 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»