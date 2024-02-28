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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для весенних путешествий
Столица Татарстана оказалась четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для туристических поездок предстоящей весной. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Первым стал Санкт-Петербург с 14% весенних бронирований. Вторым оказался город-курорт Сочи с 13% бронирований на период с марта по май, а третье место заняла Москва с 9%. В первую пятерку, уступив Казани, также вошел Калининград.
На позициях с шестой по десятую при этом разместились Кисловодск, Пятигорск, Нижний Новгород, Красная Поляна и Ялта.
«Весны все мы с нетерпением ждем. <…> Не зря <…> популярность весенних путешествий выросла на 24% по сравнению с весенним периодом 2023 года», — прокомментировали специалисты составленный ими рейтинг.
Ранее столица РТ вошла в топ популярных направлений у туристов завершающейся зимой, а сама республика попала в пятерку самых посещаемых регионов страны.
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