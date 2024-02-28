Казань вошла в топ-5 городов для весенних путешествий

Фото: kzn.ru

Столица Татарстана оказалась четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для туристических поездок предстоящей весной. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Первым стал Санкт-Петербург с 14% весенних бронирований. Вторым оказался город-курорт Сочи с 13% бронирований на период с марта по май, а третье место заняла Москва с 9%. В первую пятерку, уступив Казани, также вошел Калининград.

На позициях с шестой по десятую при этом разместились Кисловодск, Пятигорск, Нижний Новгород, Красная Поляна и Ялта.

«Весны все мы с нетерпением ждем. <…> Не зря <…> популярность весенних путешествий выросла на 24% по сравнению с весенним периодом 2023 года», — прокомментировали специалисты составленный ими рейтинг.

Ранее столица РТ вошла в топ популярных направлений у туристов завершающейся зимой, а сама республика попала в пятерку самых посещаемых регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.