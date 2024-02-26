Казань вошла в топ популярный направлений у туристов этой зимой

Казань заняла 4 место в топе самых популярных российских направлений этой зимой. Столицу РТ посетило 2,7% туристов. Выше показатель только у Москвы (28,2%), Питера (13,8%) и Сочи (8,3%), пишет газета «Известия».

В «десятку» попали также Екатеринбург (2,3%), Краснодар (2%), Нижний Новгород (1,6%), Калининград (1,5%), Новосибирск (1,4%) и Ростов-на-Дону (1,4%).

При этом, как показывает статистика с декабря по февраль, 75,5% россиян путешествовали в этот период внутри страны. Причем эта доля выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики проанализировали и заграничные туры. Самыми популярными стали Стамбул (9,6%), Дубай 6,5%), и Бангкок (4,3%). В десятку зимних направлений также вошли Минск (4,1%), Ереван (2,7%), Паттайя (2,3%), Париж (1,6%), Тбилиси (1,5%), Баку (1,4%) и Рим (1,3%).