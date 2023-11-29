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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для коротких декабрьских путешествий
Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов России по популярности в качестве места для коротких, на три дня, туристических поездок в предстоящем декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Лидером оказался Санкт-Петербург с 17% трехдневных бронирований, на второй позиции разместилась Москва с 13%. Топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 9% таких бронирований.
На пятой позиции расположилась находящаяся неподалеку от Сочи Красная Поляна. Места с шестого по десятое заняли Нижний Новгород, Калининград, Архыз, Ялта и Анапа.
В целом, по данным сервиса, популярность трехдневных декабрьских путешествий выросла на 32% по сравнению с декабрем прошлого, 2022 года. При этом средняя стоимость ночи увеличилась на 13%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Столица РТ также оказалась в топе-3 городов-миллионников, подходящих для путешествий завершающейся осенью.
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