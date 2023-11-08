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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-3 подходящих для путешествий городов-миллионников осенью этого года
Столица Татарстана заняла третье место среди мегаполисов России по популярности в качестве места отдыха осенью текущего года. Таковы результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проведенного в преддверии Дня градостроительства, который отмечается сегодня, 8 ноября.
Лидером оказался Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, на второй позиции разместились Москва и Московская область. Топ-5 замкнули Краснодар и Нижний Новгород.
В топ-10 популярных направлений среди городов-миллионников также в порядке убывания вошли Новосибирск, Самара, Красноярск, Пермь и Челябинск.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой.
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