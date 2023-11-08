Казань вошла в топ-3 подходящих для путешествий городов-миллионников осенью этого года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла третье место среди мегаполисов России по популярности в качестве места отдыха осенью текущего года. Таковы результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проведенного в преддверии Дня градостроительства, который отмечается сегодня, 8 ноября.

Лидером оказался Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, на второй позиции разместились Москва и Московская область. Топ-5 замкнули Краснодар и Нижний Новгород.

В топ-10 популярных направлений среди городов-миллионников также в порядке убывания вошли Новосибирск, Самара, Красноярск, Пермь и Челябинск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.