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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-4 городов для поездок в марте
Столица Татарстана стала четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для туристических путешествий в наступившем марте. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Первым оказался город-курорт Сочи с 13% мартовских бронирований. Второе и третье места разделили Санкт-Петербург и Москва: на них приходится по 12% бронирований.
Четвертой в перечне Казань стала благодаря 4% бронирований. Уступив ей, на позициях с пятой по десятую разместились Пятигорск, Калининград, Красная Поляна, Кисловодск, Краснодар и Геленджик.
Прежде столица РТ вошла у туристов в топ популярных весенних направлений, а сама республика попала в пятерку самых посещаемых регионов страны.
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