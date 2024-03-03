Казань вошла в топ-4 городов для поездок в марте

Столица Татарстана стала четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для туристических путешествий в наступившем марте. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Первым оказался город-курорт Сочи с 13% мартовских бронирований. Второе и третье места разделили Санкт-Петербург и Москва: на них приходится по 12% бронирований.

Четвертой в перечне Казань стала благодаря 4% бронирований. Уступив ей, на позициях с пятой по десятую разместились Пятигорск, Калининград, Красная Поляна, Кисловодск, Краснодар и Геленджик.

Прежде столица РТ вошла у туристов в топ популярных весенних направлений, а сама республика попала в пятерку самых посещаемых регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.