Казань вошла в топ-3 городов России по количеству предложений об аренде жилья

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань заняла третье место в рейтинге городов России по количеству предложений об аренде жилья. Так, в столице РТ насчитывается 4,9 тыс. соответствующих объявлений. Результаты исследования опубликованы на сайте площадки девелопмента России и стран СНГ.

По данным аналитиков, в среднем на одно объявление об аренде жилья в Казани приходится 577 просмотров, а средняя ставка аренды квартиры с учетом всех актуальных объявлений составляет 42,3 тыс. рублей в месяц.

Первое место в данном топе заняла Москва (22 тыс. объявлений), а второе – Санкт-Петербург. В топ-5 также попали Краснодар (4,2 тыс.) и Новосибирск (3,4 тыс.).

На 6-9 местах рейтинга расположились Ростов-на-Дону (2,4 тыс.), Екатеринбург (1,7 тыс.), Уфа (1,5 тыс.) и Красноярск (1,4 тыс.).

Десятое место поделили между собой Нижний Новгород и Воронеж (0,9 тыс. объявлений в обоих городах).