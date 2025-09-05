news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 5 сентября 2025 06:15

Казань вошла в топ-3 городов России по количеству предложений об аренде жилья

Читайте нас в
Телеграм
Казань вошла в топ-3 городов России по количеству предложений об аренде жилья
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань заняла третье место в рейтинге городов России по количеству предложений об аренде жилья. Так, в столице РТ насчитывается 4,9 тыс. соответствующих объявлений. Результаты исследования опубликованы на сайте площадки девелопмента России и стран СНГ.

По данным аналитиков, в среднем на одно объявление об аренде жилья в Казани приходится 577 просмотров, а средняя ставка аренды квартиры с учетом всех актуальных объявлений составляет 42,3 тыс. рублей в месяц.

Первое место в данном топе заняла Москва (22 тыс. объявлений), а второе – Санкт-Петербург. В топ-5 также попали Краснодар (4,2 тыс.) и Новосибирск (3,4 тыс.).

На 6-9 местах рейтинга расположились Ростов-на-Дону (2,4 тыс.), Екатеринбург (1,7 тыс.), Уфа (1,5 тыс.) и Красноярск (1,4 тыс.).

Десятое место поделили между собой Нижний Новгород и Воронеж (0,9 тыс. объявлений в обоих городах).

по теме Цена самой дорогой «вторички» в Казани составила 300 млн рублей
читайте также
Казань попала в топ-10 быстрорастущих городов России
Казань попала в топ-10 быстрорастущих городов России
#аренда #квартиры #цены #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025