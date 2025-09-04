Казань попала в топ-10 быстрорастущих городов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла шестое место в рейтинге быстрорастущих городов России. Соответствующие результаты исследования опубликованы на сайте Единого ресурса застройщиков.

«Устойчивый тренд на урбанизацию и увеличение численности городского населения будет поддерживать строительство в крупнейших городах. В числе наиболее быстрорастущих из них эксперты назвали Краснодар, Сургут, Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижневартовск и Каспийск», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в столице РТ по состоянию на 2024 год 38% площадей всего многоквартирного жилого фонда приходится на дома, построенные после 2010 года. Причем 25% от этой доли относится к жилому фонду, построенному с 2010-го по 2019 годы, а 14% - с 2020-го по 2024 годы.

Еще аналитики спрогнозировали, что первичный рынок Москвы будет развиваться умеренными темпами — 6% в год, преимущественно за счет удорожания жилья при снижении объема сделок, а в Санкт-Петербурге ожидается рост продаж на уровне 9%.