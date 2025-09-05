Цена самой дорогой «вторички» в Казани составила 300 млн рублей

В сентябре 2025 года на вторичном рынке Казани стоимость самого дорогого продаваемого жилья составила 300 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

За эту цену на продажу выставили четырёхкомнатную квартиру на ул. Николая Столбова площадью 216,9 кв. метров. Причем, согласно подсчетам, стоимость 1 «квадрата» превышает 1,3 млн рублей.

Отмечается, что из общей площади данного жилья жилая площадь составляет 110 кв. м., и еще 30 «квадратов» - площадь кухни.