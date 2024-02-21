Казань вошла в топ-10 регионов России по росту цен на новостройки в январе

Казань заняла 10 место в топе российских городов по росту цен на первичном рынке жилья в январе. Так, в первый месяц 2024-го в столице РТ новостройки подорожали на 1% (с 224,1 до 226,3 тыс. рублей за «квадрат»). К слову, это больше, чем в Москве, где цены на «первичке» выросли на 0,5% в январе (с 524 до 526,4 тыс.). Тем самым город федерального значения оказался на 11 месте в рейтинге, пишет РБК.

Далее по возрастанию идет Уфа, занявшая 9 место (+1,1% или со 157,4 до 159,2 тыс.). На восьмом месте – Ростов-на-Дону (+1,9% или со 137,2 до 139,8 тыс.). Седьмое место – Омск (+2,3% или со 128,5 до 131,5 тыс.), а шестое место занял Нижний Новгород (+2,4% или со 181,7 до 186 тыс.).

Пятое место – у Екатеринбурга (+2,9% или со 149,5 до 153,8 тыс.), четвертое – у Волгограда (+3,1% или со 112,3 до 115,8 тыс.).

В топ-3 попали Пермь (+3,1% или со 140,8 до 145,2 тыс.), Воронеж (+3,3% или со 111,4 до 115,1 тыс.) и Челябинск (+4,3% или со 120,2 до 125,4 тыс.).

Подробнее о том, как изменились цены на новостройки в разных районах Казани – в материале «Татар-информа».

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