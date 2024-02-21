Динамика цен: как в разных районах Казани подорожала «вторичка»

За последние 2 года цены на «вторичку» в Казани взлетели от 17% до 32% в зависимости от района. Рейтинг динамики цен составил для журналиста «Татар-информа» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Первое место в данном топе – Вахитовский район. Там, начиная с 1 квартала 2022 года по 1 квартал 2024 года стоимость «квадрата» подорожала на 32% (со 179 до 237 тыс. рублей). Второе место – Ново-Савиновский, где квадратный метр на вторичном рынке за тот же период вырос на 30% (со 149 до 194 тыс. рублей). Замкнул «тройку» - Приволжский район с ростом +25% (со 127 до 159 тыс. рублей).

Четвертое место – Советский район (+24% или со 133 до 165 тыс. рублей). На пятом месте – Кировский (+19% или со 123 до 146 тыс. рублей), а на шестом – Московский (+19% или со 119 до 142 тыс. рублей).

Меньше всех прибавили в стоимости «вторички» в Авиастроительном районе (+17% или со 115 до 135 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, как изменились цены на казанские новостройки за тот же самый период.