Рейтинг районов Казани: где новостройки подскочили в цене сильнее всего

Кировский район Казани занял первое место в рейтинге по динамике цен на новостройки за последние два года. Начиная с 1 квартала 2022 года и по 1 квартал 2024-го цены за квадратный метр в этой «точке» выросли на 90% (со 108 до 206 тыс. рублей). Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Сильно подскочили цены за аналогичный период и в Авиастроительном районе – на целых 60% (со 102 до 163 тыс. рублей). Популярность набрал и Ново-Савиновский район столицы РТ. За последние два года «квадрат» там подорожал на 49% (со 184 до 274 тыс. рублей).

Четвертое место – Советский район, где «первичка» подросла на 44% (было: 142 тыс., а стало 205 тыс. рублей). На 37% стали дороже квартиры и в Приволжском районе (со 128 до 175 тыс. рублей). Шестое место – Московский, с динамикой в +32% (в 3 квартале 2022-го квартиры там стоили 179 тыс., а уже сейчас – 237 тыс.).

Скромнее всех оказался Вахитовский район города. За последние два года квартиры там стали дороже всего на 16% (с 218 до 252 тыс. рублей).