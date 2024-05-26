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Общество 26 мая 2024 21:18

Путин в Год семьи напомнил, что Студвесна помогла многим найти настоящую любовь

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Фестиваль «Российская студенческая весна» является настоящим центром притяжения для молодежи из разных регионов. Его участники получают возможность подемонстрировать свои таланты и пройти профессиональную школу у наставников и экспертов. Об этом в поздравлении к участникам заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что участники форума проявляют таланты в самых разных сферах: музыке, театральном искусстве, хореографии и дизайне.

«И конечно, в Год семьи особенно приятно отметить, что за время своего существования фестиваль „Российская студенческая весна“ помог многим из участников не только состояться на творческом поприще, но и встретить настоящую любовь», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

#Владимир Путин #российская студенческая весна #Год семьи
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