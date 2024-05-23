Делегация из РТ отправится покорять «Российскую студенческую весну» в Саратов

Делегация Татарстана 26 мая отправиться покорять «Российскую студенческую весну», которая состоится в Саратове. Сборная республики в 2024 году включает 90 представителей талантливой молодежи. Свою главную программу жюри всероссийского фестиваля татарстанцы представят 28 мая. Сам фестиваль будет проходить с 26 по 31 мая. Об этом стало известно во время пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«XII республиканский фестиваль студенческого творчества дает нам всем надежды, что наша делегация достойно себя покажет на предстоящем всероссийском этапе „Студенческой весны“. В воскресенье наша делегация выедет в соседний город Саратов, чтобы представлять нашу республику на всероссийском этапе „Студенческой весны“, где мы надеемся как минимум повторить наш прошлогодний успех. В прошлом году мы заняли 1 место в общекомандном зачете. Хочется, конечно же, стать обладателем Гран-при», — отметила заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова.

Исполнительный директор фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» Милана Ким призвала всех подключиться к трансляции и посмотреть региональную программу республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы представим 37 номеров на „Российской студенческой весне“. Это очень радует. Мы почти все квоты во всех номинациях закрыли, и это, конечно же, повлияет на хорошие результаты Республики Татарстан. Если говорить про отборочные этапы, я очень рада, что в этом году были качественные номера. С каждым годом становится все лучше и лучше», — подчеркнула спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани состоится гала-концерт и награждение победителей «Студенческой весны Татарстана».