Казань стала одним из лидеров по росту объемов строительства в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла второе место среди городов России, продемонстрировавших наибольший рост объемов строительства по итогам прошлого года. В Казани они увеличились более чем на 32% – с 1 млн 539 тыс. кв. метров в декабре 2023-го до 2 млн 37 тыс. кв. метров в декабре 2024-го.

Исследование аналитического центра ИА «Движение.ру» и компании DEVISION охватило 22 города, в каждом из которых объемы строительства в минувшем году превысили 1 млн кв. метров. Первое место по приросту площадей строительства занял Ростов-на-Дону, где они увеличились на 35%. На третьей позиции разместилась Уфа с ростом строительства на 30%.

В пределах 20–30% площади текущей застройки в 2024 году выросли в Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени, Владивостоке и Перми, отмечают аналитики.

Вместе с тем в ряде городов площади строительства сократились. Наибольшим по итогам прошлого года это уменьшение оказалось в Краснодаре (на 7,1%), Самаре (8,78%), Ижевске (11,7%) и ставшем антилидером Санкт-Петербурге (21%).

В абсолютных числах лидером по увеличению объемов стройки стала Москва, где они выросли на 1,7 млн. кв. метров. Казань, где прирост составил 498 тыс. кв. метров, на шестом месте. Помимо столицы, ее опередили Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень и Уфа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что минимальный план по вводу жилья в Татарстане на 2025 год составляет 3,26 млн кв. метров. На итоговом заседании коллегии Мистроя РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что реализуемые в республике строительные проекты серьезно меняют качество жизни.