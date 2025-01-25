Айзатуллин: Минимальный план по вводу жилья в РТ на 2025 год составляет 3,26 млн кв. м

Минимальный план по вводу жилья в Татарстане на 2025 год составляет 3,26 млн кв. м. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Провел совещание Раис РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

«Из них 1 млн 416 тыс. кв. м будет введено по линии индивидуального жилищного строительства, 1 млн 683 тыс. кв. м – в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 162 тыс. кв. м – по программе социальной ипотеки. Это 35 домов на 3274 квартиры», – говорится в сообщении.

В Татарстане планируют реализовать четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий жителей республики. В текущем году жилье получат 24 многодетные семьи, имеющие пять и более детей, а также 66 молодых семей и три семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. По обеспечению жильем детей-сирот, по предварительным данным, подобрали 450 квартир.

В образовательной отрасли в 2025 году планируется строительство 11 объектов. В частности, будут возведены новые школы в Набережных Челнах, Казани, Агрызе, Мензелинске, Буинске и переходящее с прошлого года здание начальных классов в Кукморе. Строительство будет осуществляться в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в республике появятся четыре новых детсада и продолжится строительство переходящего детского сада в пгт Апастово, учреждения вошли в национальный проект «Семья» и госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

По отрасли «Здравоохранение» планируется строительство 53 объектов. Из них 51 относится к первичному звену медицины. Это два центра врача общей практики в Казани и Альметьевске и две поликлиники в столице РТ, входящие в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Также в республике возведут 47 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них 13 объектов входят в республиканскую программу (контрактация по ним должна пройти до конца февраля) и 34 объекта – в национальный проект.

По линии спорта в рамках одной республиканской и одной государственной программ должно быть построено 23 объекта. Это четыре крытых футбольных манежа и 18 универсальных спортивных площадок, а также переходящий объект – строительство Центра развития футбола. Общий процент выполнения последнего в настоящее время составляет 24%.

По отрасли «Культура» запланировано строительство четырех объектов в трех муниципальных образованиях по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках нацпроекта «Семья» продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе. На данный момент возведение объекта выполнено на 37%. В рамках других республиканских программ по строительству социальной инфраструктуры в текущем году запланировано строительство 25 объектов.