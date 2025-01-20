Минниханов на коллегии Минстроя РТ: Я вас, строителей, иногда ругаю, но правильно ругаю

Строительные проекты которые сегодня реализуют в Татарстане серьезно изменяют качество жизни. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минстроя РТ.

«Мы во всех федеральных проектах участвуем и у нас нет никаких долгов по федеральным проектам», - отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что у Татарстана выстроены нормальные отношения с федеральными министерствами, что дает огромные возможности для развития региона.

«[До] 880 млрд рублей [вырос объем работ] в строительной отрасли. Это сказать то сложно. Я вас, строителей, иногда ругаю, но правильно ругаю. Однако сегодня не для этого мы собрались», - заявил Раис Татарстана.

Отдельное внимание Минниханов уделил вопросам ЖКХ.

«Мы все не хотим ни тариф сдавать, ни что-то еще, но хотим, чтобы у нас все было хорошо. Не будет этого. Модернизация инфраструктуры очень нужный проект. Сама постановка федеральным руководством обозначает серьёзную проблему для всей страны», - заявил он.

Минниханов напомнил, что, помимо федеральной программы, в Татарстане приняли республиканскую программу, по которой ежегодно на обновление инфраструктуры будет выделяться 10 млрд рублей.

В заключение Раис Татарстана поблагодарил Минстрой РТ и вручил госнаграды отличившимся сотрудникам отрасли.