Казань присоединится к Всероссийской акции памяти погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Сегодня в 16.00 по всей стране пройдет акция памяти трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

У входа во все федеральные пожарно-спасательные части будут выстроены пожарные машины, которые ровно в четыре часа вечера на 15 секунд включат проблесковые маячки и сирены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 сентября в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев.

Президент России Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

