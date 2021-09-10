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Ру Тат
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10 сентября 2021  14:21
Полина Шевчук

Казань присоединится к Всероссийской акции памяти погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

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Казань присоединится к Всероссийской акции памяти погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Сегодня в 16.00 по всей стране пройдет акция памяти трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

У входа во все федеральные пожарно-спасательные части будут выстроены пожарные машины, которые ровно в четыре часа вечера на 15 секунд включат проблесковые маячки и сирены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 сентября в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. 

Президент России Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
 

#МЧС РТ #акция памяти
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