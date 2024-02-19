Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан занял первое место в рейтинге привлекательных регионов для поиска работы
Татарстан занял первое место в топе перспективных регионов для трудоустройства. Республика получила 77,42 балла из 100 возможных. По данным экспертов, на одну активную вакансию в регионе находятся 3,3 резюме, пишет РБК. Отметим, что в среднем по РФ приходится 3,5 резюме на вакансию. Если конкуренция ниже данного показателя, то это хороший показатель для соискателя.
В исследовании учли и размер средней медианной зарплаты в РТ - 59,6 тыс. рублей при размере прожиточного минимума в республике равном 14,3 тыс. рублей. Интересно, что 79% соискателей в РТ признались, что однозначно не готовы к переезду.
Второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, а третье - Рязанская область. В топ-10 регионов по перспективности трудоустройства попали Свердловская область, Башкирия, Еврейская автономная область, Ленинградская, Липецкая, Амурская и Московская области.
Москва же заняла в этом топе только 65 место. Причина - высокая конкуренция за рабочие места. Питер в данном рейтинге – на 12-м месте.
Уточняется, что для составления рейтинга учитывали такие факторы, как конкуренция за рабочие места в регионе, соотношение медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, а также желание соискателей переехать из-за работы и уровень безработицы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»