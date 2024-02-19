Татарстан занял первое место в рейтинге привлекательных регионов для поиска работы

Татарстан занял первое место в топе перспективных регионов для трудоустройства. Республика получила 77,42 балла из 100 возможных. По данным экспертов, на одну активную вакансию в регионе находятся 3,3 резюме, пишет РБК. Отметим, что в среднем по РФ приходится 3,5 резюме на вакансию. Если конкуренция ниже данного показателя, то это хороший показатель для соискателя.

В исследовании учли и размер средней медианной зарплаты в РТ - 59,6 тыс. рублей при размере прожиточного минимума в республике равном 14,3 тыс. рублей. Интересно, что 79% соискателей в РТ признались, что однозначно не готовы к переезду.

Второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, а третье - Рязанская область. В топ-10 регионов по перспективности трудоустройства попали Свердловская область, Башкирия, Еврейская автономная область, Ленинградская, Липецкая, Амурская и Московская области.

Москва же заняла в этом топе только 65 место. Причина - высокая конкуренция за рабочие места. Питер в данном рейтинге – на 12-м месте.

Уточняется, что для составления рейтинга учитывали такие факторы, как конкуренция за рабочие места в регионе, соотношение медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, а также желание соискателей переехать из-за работы и уровень безработицы.