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Казань попала в топ-5 туристических направлений на Масленицу
Казань попала в «пятерку» российских городов для путешествий на Масленицу. Причем в сравнении с 2022-м популярность поездок на праздник выросла на 10%. В среднем туристы забронировали казанские отели на четыре ночи, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Первое место в данном топе занял Санкт-Петербург. 12% бронирований пришлось на Культурную столицу в «блинный» праздник. Второе место досталось Сочи (11%), а «тройку» замкнула Москва (10%).
В топ-10 также попали Пятигорск, Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Геленджик. Большинство бронирований там приходится на 15 – 17 марта.
Ранее стало известно, что в Казани отменили масленицу в нескольких местах. Смотрите новый список «гуляний».
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