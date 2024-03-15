Казань попала в топ-5 туристических направлений на Масленицу

Фото: «Татар-информ»

Казань попала в «пятерку» российских городов для путешествий на Масленицу. Причем в сравнении с 2022-м популярность поездок на праздник выросла на 10%. В среднем туристы забронировали казанские отели на четыре ночи, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Первое место в данном топе занял Санкт-Петербург. 12% бронирований пришлось на Культурную столицу в «блинный» праздник. Второе место досталось Сочи (11%), а «тройку» замкнула Москва (10%).

В топ-10 также попали Пятигорск, Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Геленджик. Большинство бронирований там приходится на 15 – 17 марта.

Ранее стало известно, что в Казани отменили масленицу в нескольких местах. Смотрите новый список «гуляний».

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