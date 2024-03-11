В Казани набор продуктов для блинов стал дороже на 9%

Фото: «Татар-информ»

В феврале 2024 года набор продуктов, с помощью которых готовят блины, в Казани стоил 141 рублей. Это на 9% больше, чем ровно год назад. Но, тем не менее, это дешевле, чем в среднем по стране (147 рублей), пишет «Газета.Ru».

Отметим, что эксперты считали стоимость отталкиваясь от блюда на 4 человек. Рецепт был «классический и быстрый». Туда вошли 500 мл молока, 2 яйца, 200 грамм пшеничной муки (один стакан), 3 столовых ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли.

Исследователи уточнили, что сильнее всего на дороговизну рецепта повлияли яйца, которые «подскочили в цене» на 53%. При этом на 2% стало дешевле подсолнечное масло.

Интересно, что дороже всего приготовить блины в Москве. Рецепт «блинов на четверых» в столице РФ обойдется в 185 рублей. Чуть дешевле это блюдо в Новосибирске (181 рубль) и Екатеринбурге (169 рублей). В Питере «блинный» ценник составил 153 рубля, а в Краснодаре — 152 рубля.

Напомним, масленичная неделя в России в 2024 году продлится с 11 по 17 марта. В Казани уже известна программа мероприятий. Отметим, что по завершению «гуляний», начинается Великий пост, который продлится с 18 марта по 4 мая. А 5 мая — Пасха.