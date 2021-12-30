Казань подтверждает репутацию популярного места для путешествий на Новый год

Этой зимой Казань подтверждает свою репутацию одного из самых популярных мест для путешествий в новогодние праздники. На этот раз столица Татарстана украшена по-особенному красиво.

Главная елка города традиционно разместилась у Центра семьи «Казан», в парках организованы праздничные представления артистов казанских и петербургских театров.

Новогодняя иллюминация в Казани стала еще ярче, а на улицах Баумана и Кремлевская вновь возвели красочные ярки. Не забыли в столице РТ и об украшении исторических зданий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан занял четвертое место в России по популярности туризма в новогодние праздники. Подробнее о повседневных моментах празднования Нового года в столице республики читайте в другом материале агентства.