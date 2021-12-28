Татарстан занял четвертое место в России по популярности туризма в новогодние праздники

В этом году Татарстан находится на четвертой строчке по востребованности в новогодние праздники, поднявшись на одну позицию по сравнению с двумя предыдущими годами. Об этом сообщают эксперты «Авито недвижимости».

По их данным, в ТОП-10 самых популярных направлений для туризма в новогодние праздники вошли в порядке убывания: Московская область, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Челябинская область, Крым, Ленинградская область, Карачаево-Черкессия, Кемеровская область и Санкт-Петербург.

«Зимой в России выбор туристических поездок по-настоящему широк: можно знакомиться с историческими достопримечательностями городов, отдыхать на горнолыжных курортах или проводить время на горячих источниках», — сообщает руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

На фоне роста интереса туристов к путешествиям в новогодние праздники повышаются и цены на посуточную аренду жилья в популярных регионах.

«Следует помнить, что спрос на туристическую аренду жилья накануне праздников даже в мало популярных регионах очень высок, поэтому искать место для проживания лучше всего заранее», — советует Кромочкин.

В рейтинге самого дорогого краткосрочного жилья на новогодние каникулы Татарстан занимает четвертую строчку следуя за Московской и Кемеровской областями и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость аренды жилья на сутки в Татарстане составила 6,2 тыс. рублей.