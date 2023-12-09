Казань оказалась среди популярных направлений для женского отдыха в декабре

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла седьмое место среди городов России по популярности в качестве места для исключительно женских путешествий в этом декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Лидером оказался город-курорт Сочи, на который приходится 22% всех женских бронирований. На второй позиции разместилась Санкт-Петербург с 20%. Топ-3 замкнул Великий Новгород с 9% бронирований, совершенных женщинами.

При этом Казань в качестве направлений для сугубо женского отдыха в декабре 2023 года опередили Ялта, Азов и Калининград.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 туристических мест России, наиболее подходящих для зимних отпусков, и оказалась в топе-5 для одиночных путешествий на Новый год.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.