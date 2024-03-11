Казань обогнала Москву по динамике снижения стоимости «квадрата» на «вторичке» в феврале

Казань стала одним из немногих городов-миллиоников, где стоимость «квадрата» на «вторичке» снизилась на 0,8% или на 1 266 рублей в феврале 2024 года. Так, если в январе этого года квадратный метр на этом рынке в среднем стоил 155 433 рубля, то в феврале - уже 154 167 рублей, пишет РБК.

Интересно, что это максимальный показатель по сравнению с другими приведенными регионами. Для сравнения: в Москве стоимость «квадрата» снизилась на 0,3% (с 324,5 до 323,7 тыс. рублей, то есть на 800 рублей), а в Уфе – на 0,2% (со 113 до 112,8 тыс. рублей, то есть на 200 рублей). В Перми цены остались без изменений (98,9 тыс. рублей за квадратный метр).

В остальных городах-миллиониках пока фиксируют рост стоимости квадратного метра в диапазоне от 0,9% до 5,4% в зависимости от региона.

Ранее были названы районы Казани с самыми дорогими и дешевыми новостройками и «вторичкой».