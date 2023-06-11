Казань направила гуманитарную помощь в Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Столица Татарстана отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область, ряд населенных пунктов которой пострадал от обстрелов и диверсионных рейдов. Об этом рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/vvgladkov

«<…> к нам продолжает поступать гуманитарная помощь — каждый день в больших объемах. В самом крупном пункте приема гуманитарной помощи — дворце спорта „Космос“ — за несколько дней принято 74 машины. Откликнулись и помогли Московская, Липецкая, Воронежская, Орловская области, Казань, Ставропольский и Краснодарский край», — написал руководитель приграничного региона.

Кроме того, Гладков уточнил, что «сейчас огромный объем помощи идет из Москвы». Речь идет в том числе о постельных принадлежностях, в которых нуждаются эвакуированные.

Фото: t.me/vvgladkov

Помимо этого, глава Белгородской области обсудил возможную помощь с руководителями Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Северная Осетия — Алания. Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт сам приехал в пострадавший регион и привез с собой «две фуры со всем необходимым».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти 19 тыс. отселенных из-за обстрелов жителей Белгородской области получили единоразовые выплаты. О том, что Татарстан одним из первых регионов направил помощь жителям этого региона, стало известно еще 6 июня.