Татарстан одним из первых регионов направил помощь жителям Белгородской области

Более 100 тонн гуманитарной помощи поступят в ближайшие сутки в Белгородскую область от «Единой России». Фуры направили ряд регионов страны, в том числе Татарстан. Об этом сообщил Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде.

«Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё: одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется», – сказал Андрей Турчак.

Одним из первых гуманитарную помощь в Белгородскую область направило татарстанское отделение партии. Председатель Госсовета РТ, Секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин отметил: «По-другому реагировать и нельзя в такой обстановке. Поставлена задача, мы ее оперативно выполнили и вчера отправили первый груз помощи – в общей сложности это 31 тонна. По инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского “Нэфис Косметикс” отправил бытовую химию».

Фарид Мухаметшин сообщил, что партия также продолжает оказывать помощь и новым регионам России, в частности подшефным городам Лисичанску и Рубежному.