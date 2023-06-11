Почти 19 тыс. отселенных из-за обстрелов жителей Белгородской области получили выплаты

Почти 19 тыс. временно отселенных из-за обстрелов и диверсионных рейдов жителей приграничных городов и сел Белгородской области уже получили единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

«На сегодняшнее утро уже почти 19 тыс. человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

При этом Гладков отреагировал на жалобы отселенных жителей области, что они не могут получить полагающиеся им выплаты, в том числе из-за отсутствия прописки. «Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно — к сожалению, сейчас это невозможно», — подчеркнул он.

«Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу. Много поступает вопросов», — добавил глава области и предложил обращаться в администрации районов и городских округов, а также в органы социальной защиты.

Как ранее сообщал «Татар-информ», две единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей каждая должны получить жители более 20 населенных пунктов Шебекинского городского округа, шести населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского городского округа и хутора Старый Волоконовского района.