Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань лидирует среди мегаполисов РФ по числу построенных школ и детсадов
В столице Татарстана за последние десять лет построили 25 школ и 90 детских садов, по этому показателю она является рекордсменом среди российских городов-миллионников. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с педагогами городских школ в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-служба администрации столицы РТ.
«Сфера образования и социальная инфраструктура — это основные доли расходов бюджета, куда уходят две трети средств Казани. Потому что нет ничего важнее наших детей», — подчеркнул глава города.
Метшин добавил, что «быть учителем — это призвание, зов сердца и души. В самые сложные времена никогда не было того, чтобы учителя изменяли своей профессии».
«Мы на вас всегда опирались и опираемся, поэтому слова благодарности и уважения вам. Результаты казанского образования заслуживают похвалы. Мы <...> будем и дальше делать все возможное, чтобы вы передавали свои знания в достойных условиях», — добавил мэр.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани у Дома работников образования появится новое здание.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»