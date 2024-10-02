Казань лидирует среди мегаполисов РФ по числу построенных школ и детсадов

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана за последние десять лет построили 25 школ и 90 детских садов, по этому показателю она является рекордсменом среди российских городов-миллионников. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с педагогами городских школ в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-служба администрации столицы РТ.

«Сфера образования и социальная инфраструктура — это основные доли расходов бюджета, куда уходят две трети средств Казани. Потому что нет ничего важнее наших детей», — подчеркнул глава города.

Метшин добавил, что «быть учителем — это призвание, зов сердца и души. В самые сложные времена никогда не было того, чтобы учителя изменяли своей профессии».

«Мы на вас всегда опирались и опираемся, поэтому слова благодарности и уважения вам. Результаты казанского образования заслуживают похвалы. Мы <...> будем и дальше делать все возможное, чтобы вы передавали свои знания в достойных условиях», — добавил мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани у Дома работников образования появится новое здание.