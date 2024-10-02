В Казани у Дома работников образования появится новое здание

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана для Дома работников образования начали строить новое здание, открыть его предполагается в будущем 2025 году. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с педагогами городских школ в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-служба администрации столицы РТ.

Дом работников образования в ходе беседы упомянул учитель информатики школы №129 Ерлан Аймаганбетов, который переехал в Казань в 2018 году из Казахстана. Он отметил, что там организовано дополнительное обучение педагогов.

«Мы сейчас начали на улице Подлужной, недалеко от Кремлевской набережной, строительство нового здания Дома работников образования. Думаю, что в следующем году завершим. <...> Здание расположится между экстрим-парком „УРАМ“ и детским парком „Елмай“», — заметил в ответ мэр.

«Это будут совершенно другой уровень и другие возможности. Это мечта, к строительству которой мы уже приступили», — подчеркнул при этом Ильсур Метшин.

В здании разместятся конференц-зал, лектории и рабочие пространства, где учителя смогут проводить мероприятия, обмениваться опытом, повышать профессиональный уровень, встречаться как с ветеранами образования, так и с молодыми специалистами.

По информации мэрии, существующее здание Дома работников образования, находящееся на улице Баумана, уже не вмещает всех желающих. В год там проводится до 150 мероприятий, участниками которых становятся примерно 6 тыс. педагогов.