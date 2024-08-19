В новом учебном году в Казани откроют три школы на 4 тыс. человек

Фото: kzn.ru

В новом учебном году в Казани откроются три новые школы, в общей сложности они смогут принять порядка 4 тыс. учеников. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов.

Лицей №95 «Икен», расположенный в жилом комплексе «Весна-2», сможет принять 1501 ученика. Он будет иметь естественно-научный профиль. В инженерных классах появятся 3D-принтеры и другое необходимое оборудование для занятий.

Лицей №133 «Гаилэ», возводимый в микрорайоне М-14, рассчитан на 1244 человека. Он будет многопрофильным с использованием в образовательном процессе современных технологий. В учреждении планируется открыть арт-лабораторию, а также школу сборки и управления дронами. Для детей предусмотрена программа по ранней профориентации, дополнительные занятия по авторским программам от ведущих преподавателей страны.

Лицей №79 «Родина» на одноименной улице на 1244 места будет иметь эколого-технологическую направленность с углубленным изучением биологии, химии, экологии и экобиотехнологий. Выпускники школы смогут решать ресурсосберегающие, эколого-технологические задачи, направленные на улучшение качества жизни людей.

Всего учебный год в Казани начнут более 182 тысячи учеников, из них более 19 тысяч – это первоклассники.