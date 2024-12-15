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Казань и Чечня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Казань и Чечня заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в туристической сфере. Церемония подписания состоялась в Грозном на туристической выставке «Открытый Кавказ-2024». Об этом сообщила председатель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
«В ходе визита мы провели ряд мероприятий: стенд Казани с сувенирной продукцией, презентация туристического потенциала Казани, кулинарный мастер-класс от Дениса Фильченко — бренд-шефа Garipovfamily rest, розыгрыш подарков», – написала Санникова в своем Telegram-канале.
Она выразила уверенность, что подписание данного соглашения «станет важным шагом к укреплению сотрудничества между Казанью и Грозным».
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