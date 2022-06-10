Казань и Грозный заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

Казань и Грозный, столицы Республики Татарстан и Чеченской Республики, заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Документ сегодня подписали в Казанской ратуше главы двух городов — Ильсур Метшин и Хас-Магомед Кадыров, сообщает портал мэрии Казани.

Соглашение предполагает подготовку и проведение совместных мероприятий для укрепления дружбы и сотрудничества жителей двух городов. Стороны намерены обмениваться информацией о программах и технологиях, которые они реализуют и внедряют, а также «сотрудничать в других сферах городского хозяйства для изучения лучших муниципальных практик».

«Спасибо, что нашли время нас принять. Мы знаем, как Республика Татарстан развивается по всем направлениям, и для нас интересно сотрудничество», — отметил Хас-Магомед Кадыров и поблагодарил Ильсура Метшина за гостеприимство.

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Мэр Казани в свою очередь заметил, что столица Татарстана готова поделиться опытом. «Что касается дружбы с Грозным, то это отдельная золотая страница нашей истории, которая близка сердцу. Мы внимательно следим за вашими успехами, за тем, как ваш президент (глава Чечни Рамзан Кадыров — прим. Т-и) уверенно ведет вперед в сложнейших условиях республику, ее народ. Искренне рады за вас и желаем всего только самого доброго», — подчеркнул он.

Делегация Чеченской Республики, включающая мэров Грозного и Аргуна Хас-Магомеда Кадырова и Илеса Масаева, прибыла в Казань с рабочим визитом сегодня утром. Четыре дня гости будут изучать опыт столицы РТ в различных областях городского хозяйства. Речь идет, в частности, о благоустройстве, строительстве, ЖКХ, промышленности, экономике.

Ранее делегация из Чечни встретилась с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили «развитие торгово-экономических связей и перспективы совместных проектов», о чем сообщал «Татар-информ».